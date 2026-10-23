Пилот « Альпин » Пьер Гасли высказался о росте популярности «Формулы-1» на территории США. По словам Гасли, десять лет назад большинство американцев не знало об «Ф-1» и ему приходилось представляться гонщиком NASCAR , чтобы рассказать, чем он занимается.
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