🇹🇲🇮🇷🇹🇷 Об очередных попытках Туркменистана пробиться на новые газовые рынки Гурбангулы Бердымухамедов недавно в Тегеране провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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🇹🇲🇮🇷🇹🇷 Об очередных попытках Туркменистана пробиться на новые газовые рынки Гурбангулы Бердымухамедов недавно в Тегеране провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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