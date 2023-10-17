Из Новосибирской области в зону СВО отправили ещё два автомобиля с гуманитарной помощью

На "ГАЗели" и "Ниве" в зону спецоперации везут квадроцикл и другую необходимую технику.Депутаты парламента Новосибирской области Виктор Кушнир и Валерий Ильенко организовали отправку очередной партии гуманитарного груза в зону специальной военной операции по поручению спикера Заксобрания.