Из Новосибирской области в зону СВО отправили ещё два автомобиля с гуманитарной помощью

На "ГАЗели" и "Ниве" в зону спецоперации везут квадроцикл и другую необходимую технику.Депутаты парламента Новосибирской области Виктор Кушнир и Валерий Ильенко организовали отправку очередной партии гуманитарного груза в зону специальной военной операции по поручению спикера Заксобрания.
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