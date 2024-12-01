Иностранцы теперь будут сдавать отпечатки пальцев при пересечении границы с Россией

В качестве эксперимента нововведение будет проводиться пока только в аэропортах Москвы и на КПП Маштаково Правительство РФ утвердило с 1 декабря проведение эксперимента по сбору биометрии с иностранцев, прибывающих в Россию и лиц без гражданства, пишет ТАСС.