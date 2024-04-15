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RT Russia

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Политолог Дудаков: западный истеблишмент зарабатывает на Украине деньги

Политолог Дудаков: западный истеблишмент зарабатывает на Украине деньги

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.

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