Поздравляем коллектив государственного учреждения образования ´Детский сад № 77 г. Бобруйска´ с получением диплома І степени по итогам соревнования по социально-экономическому развитию среди учреждений дошкольного образования Первомайского района г.
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