Фигурант в деле о взятках в Минобороны России умер в СИЗО

Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в статье для «Московского Комсомольца» написала, что в следственном изоляторе №4 «Медведь» в Москве умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Министерства обороны Российской Федерации.
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