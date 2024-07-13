Фигурант в деле о взятках в Минобороны России умер в СИЗО

Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в статье для «Московского Комсомольца» написала, что в следственном изоляторе №4 «Медведь» в Москве умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Министерства обороны Российской Федерации.