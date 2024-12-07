21 декабря в Иркутске откроют главную новогоднюю елку

В Иркутске предстоящие новогодние и рождественские праздники пройдут в формате, ориентированном на уютную семейную атмосферу, без привычных масштабных гуляний и концертов на открытых площадках, сообщили в мэрии.
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