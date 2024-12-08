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Фанаты «Тоттенхэма» бросали мусор в Палмера и Энцо во время игры с «Челси». Каррагер недоволен действиями стюардов: «Не надо стоять и смотреть, вмешайтесь»

В 15-м туре АПЛ «шпоры» на своем полу проиграли «Челси» со счетом 3:4. По ходу матча фанаты хозяев забрасывали Коула Палмера и Энцо Фернандеса мусором.

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