На заводской пруд Капотни вернулись лебеди

На заводской пруд в Капотне после зимней спячки вернулись местные любимчики – лебеди. —Каждый год прихожу пофотографировать их, со стороны можно подумать, что я их штатный фотограф), — пишет популярный районный блогер Королева Капотни.
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