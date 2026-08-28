Европа снова тянет руки к российским деньгам: почему этот грабеж обернётся против них самих

В коридорах Брюсселя снова заговорили о конфискации замороженных российских активов. Инициатива, исходящая от ряда стран во главе с Испанией, Польшей и Нидерландами, выдаёт не силу, а отчаяние.
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Решатся. Мозгу с ноготок, масштабность мышления порушена, вся брусельская макуха - дебилы-крикуны... До сих пор останавливало только осознание, что это будет незаконно, и неотвратимость ответки в тех или иных формах, - но мотивационная составляющая им второй фактор замикширует. А по поводу первого... наивероятнейший ход - взъерошить холку своим юротделам, дабы там изобрели хучь какое-то подобие законной формулы. Выхода-то у них всё равно нема, они по сути въехали в тупик, а позади них уже разбирают рельцы...
Пока не дадим "по соплям" претендентам на наше имущество, попытки нас обворовать будут продолжаться
Бла, бла, бла.
Нихр, ничего не понял, если они заберут наши , что в результате мы можем забрать? Бумажки из судов, всяческие иски и судебные тяжбы. Что у них в странах меня вообще не должно волновать. Мне может жить осталось лет сто, а на суды уйдёт сто пять. Мне Сталин обещал,Хрущев обещал, Брежнев и Горбачев и Ельцин, а так же Ленин и Путин... А сейчас на выборах сказали скоро мы заживём как при коммунизме. Пойду голосовать, и не факт сто ЗА.. Врут как дышат ВСЕ и всегда...