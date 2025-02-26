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Китай

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Президент Казахстана встретился с зампредом правительства России

Алматы, 25 февраля /Синьхуа/ -- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник провел встречу с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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