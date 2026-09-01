ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

«Маму могут посадить»: мошенники запугали школьницу и похитили 1,25 млн рублей в Краснодаре

«Маму могут посадить»: мошенники запугали школьницу и похитили 1,25 млн рублей в Краснодаре

В Краснодаре жертвой телефонных мошенников стала 13-летняя школьница. Аферисты сумели убедить девочку передать им семейные сбережения на сумму 1,25 млн рублей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым