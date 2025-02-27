Русская весна
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Русская весна

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  • Александр Б
    Мутненько как то.Победа или dogovo...
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Самый русский регион России вымирает... Активную борьбу за будущее народа начинает Вологодская область (ФОТО)

Самый русский регион России вымирает... Активную борьбу за будущее народа начинает Вологодская область (ФОТО)

Чрезвычайно важные меры: активную борьбу против вымирания народа начинает Вологодская область. Губернатор Филимонов сообщил, что в регионе состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе.

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