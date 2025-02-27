Самый русский регион России вымирает... Активную борьбу за будущее народа начинает Вологодская область (ФОТО)

Чрезвычайно важные меры: активную борьбу против вымирания народа начинает Вологодская область. Губернатор Филимонов сообщил, что в регионе состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе.
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