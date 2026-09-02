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Орловские новости

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ИИ спроектирует и запустит цифровые фабрики в ближайшее десятилетие

ИИ спроектирует и запустит цифровые фабрики в ближайшее десятилетие

Сергей Голицын из ИТ-холдинга Т1 назвал пять факторов, ускоряющих внедрение ИИ в российских корпорациях: от включения MCP-коннекторов до развития облачных ИИ-платформ.

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