ИИ спроектирует и запустит цифровые фабрики в ближайшее десятилетие

Сергей Голицын из ИТ-холдинга Т1 назвал пять факторов, ускоряющих внедрение ИИ в российских корпорациях: от включения MCP-коннекторов до развития облачных ИИ-платформ.
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