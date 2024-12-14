В Госдуме представили концепцию льготной ипотеки для участников СВО

В Госдуме представили льготную ипотеку для участников СВО со ставкой 2 процента Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым представили концепцию новой льготной программы ипотечного кредитования для участников специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.