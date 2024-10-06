Героев «Гравити Фолз» нарисовали в минималистичном стиле

Некоторые произведения просто невозможно забыть. Трудно поверить, что финальная серия «Гравити Фолз» вышла в феврале 2016 года — почти восемь лет назад! Мы всё ещё о них помним и мечтаем о третьем сезоне, а пока художники радуют нас изображениями любимых героев.