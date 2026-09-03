Главе фонда «Дом с маяком» избрали меру пресечения по делу о фейках о ВС РФ

Симоновский районный суд Москвы избрал главе фонда «Дом с маяком» Лидии Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
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