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Пятый канал

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Главе фонда «Дом с маяком» избрали меру пресечения по делу о фейках о ВС РФ

Главе фонда «Дом с маяком» избрали меру пресечения по делу о фейках о ВС РФ

Симоновский районный суд Москвы избрал главе фонда «Дом с маяком» Лидии Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

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