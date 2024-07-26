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Итоги фотоконкурса The BigPicture 2024

Итоги фотоконкурса The BigPicture 2024

© Jaime Rojo (Испания) «Лес монархов».Победитель BigPicture 2024© Geo Cloete (ЮАР) «На празднике».Победитель в категории «Пейзажи, водные пейзажи и флора» | BigPicture 2024© Kazuaki Koseki (Япония) «Лес звёздной пыли».

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