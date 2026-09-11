В РТ назначат стипендии студентам, обучающимся по целевым договорам с МЧС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Татарстане планируют назначить ежемесячные выплаты в виде стипендий студентам вузов, обучающимся по образовательным программам по подготовке кадров для работы в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности республики.