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Татар-информ

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В РТ назначат стипендии студентам, обучающимся по целевым договорам с МЧС

В РТ назначат стипендии студентам, обучающимся по целевым договорам с МЧС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Татарстане планируют назначить ежемесячные выплаты в виде стипендий студентам вузов, обучающимся по образовательным программам по подготовке кадров для работы в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности республики.

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