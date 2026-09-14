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RT Russia

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Немец с МФМ: жители ФРГ страдают из-за антироссийских санкций

Немец с МФМ: жители ФРГ страдают из-за антироссийских санкций

Жители Германии страдают из-за антироссийских санкций: цены на бензин увеличились почти вдвое. Об этом RT рассказал немец Эдуард, приехавший в Екатеринбург на Международный фестиваль молодёжи (МФМ).

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