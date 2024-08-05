Разоблачен миф о величайшей загадке истории XIX века

Международная группа ученых из различных учреждений, включая Центр эволюции Милнера при Университете Бата (Великобритания), провела новый генетический анализ, который разоблачил популярный 200-летний миф о Каспаре Хаузере, личность которого является одной из величайших исторических загадок XIX века.