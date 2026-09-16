«Астон Вилла» Эмери выбила «Ковентри» Лэмпарда из Кубка лиги

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Ковентри Сити» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги (3:1).«Астон Вилла» на выезде обыграла «Ковентри Сити» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги (3:1).
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