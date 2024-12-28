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С экс-сотрудника ГИБДД Сарова взыскали почти 2 млн рублей

С экс-сотрудника ГИБДД Сарова взыскали почти 2 млн рублей

Старший инспектор кроме основной работы занимался перевозкой грузов.Прокуратура Нижегородской области сообщает о том, что с уже бывшего сотрудника саровского ГИБДД взыскали без малого 1,9 млн рублей.

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