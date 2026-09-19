Правительство Мадьяра расторгло концессию на €63 млрд, заключенную при Орбане

Новое правительство Венгрии наносит первый по-настоящему громкий удар по наследию Виктора Орбана. Премьер-министр Петер Мадьяр объявил о расторжении концессионного соглашения на управление основными автомобильными магистралями страны — контракта стоимостью €63 млрд (около 6,1 трлн рублей), заключенного в 2022 году на 35 лет с компанией Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF).
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