Правительство Мадьяра расторгло концессию на €63 млрд, заключенную при Орбане

Новое правительство Венгрии наносит первый по-настоящему громкий удар по наследию Виктора Орбана. Премьер-министр Петер Мадьяр объявил о расторжении концессионного соглашения на управление основными автомобильными магистралями страны — контракта стоимостью €63 млрд (около 6,1 трлн рублей), заключенного в 2022 году на 35 лет с компанией Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF).