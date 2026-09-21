Пока работала с Киркоровым и Басковым, муж подстраивал семью против нее: как Маргарита Королева потеряла бизнес и семью

Диетолог Маргарита Королева много лет работала с известными российскими артистами. Среди ее клиентов были Филипп Киркоров, Николай Басков, Надежда Бабкина, Екатерина Андреева, Андрей Малахов и Владимир Соловьев.
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Эта Марго сама виновата! Между семьёй и работой она, выбрала бизнес. Не удивительно, что стала чужой для детей и мужа. Зато стала своей для Филиппа.