ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Пока работала с Киркоровым и Басковым, муж подстраивал семью против нее: как Маргарита Королева потеряла бизнес и семью

Пока работала с Киркоровым и Басковым, муж подстраивал семью против нее: как Маргарита Королева потеряла бизнес и семью

  Диетолог Маргарита Королева много лет работала с известными российскими артистами. Среди ее клиентов были Филипп Киркоров, Николай Басков, Надежда Бабкина, Екатерина Андреева, Андрей Малахов и Владимир Соловьев.

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