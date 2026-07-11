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Изнасилование Гагаузии – ещё один повод Приднестровью не верить Кишинёву

Изнасилование Гагаузии – ещё один повод Приднестровью не верить Кишинёву

Кишинев дискредитировал идею «реинтеграции» Приднестровья, отняв права у Гагаузии. Об этом бывший молдавский вице-премьер по «реинтеграции» Александр Фленкя заявил в интервью ютуб-каналу «Мост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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