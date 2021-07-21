Всяко - разно

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Гусары! Не ржать!

Гусары! Не ржать!

Кто и зачем пугает Запад мирным российским газопроводом в Балтийском море Намерена ли Россия использовать достраиваемый ею в балтийских глубинах газопровод «Северный поток-2» в военных целях?  На первый взгляд, это достаточно абсурдное предположение.

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Леонид Василенко
Бредовые идеи соответствуют тупости политика.
Tatyana Fedotova
По себе судят.
Николай Титов
Фу.... даже комментировать не хочу, каждый по своему с ума сходит.
Россиянин
Автору поди кошмары снятся каждую ночь. Лечится очень просто: Самовыпригиванием с небоскреба.
Россиянин
Автору поди кошмары снятся каждую ночь. Лечится очень просто: Самовыпригиванием с небоскреба.
Алексей Горшков
Ну,относительно названия статьи - в оригинале,в анекдоте про поручика Ржевского было не "Гусары! Не ржать!",а "Поручик,молчать"! Но я о другом. Работая в ментовке приходилось видеть много психов,утверждающих,например,что соседи их газом травят,пуская его через дырочки от розетки,или одевающих фольгу,чтобы обезопасить себя от излучения инопланетян - и т.д.,и т.п.! Украинские и европейские страшилки о "СП-2"- из той же серии - чего стоит хотя бы утверждение,что диаметр трубы такой,чтобы по нему танк "Армата" прошёл! Но они не видят за такими маразмами действительной нашей победы - вбивания клина между Европой и США ! Евросоюз уже явно даёт сбои - предполагалось,что это - верный американский надсмотрщик над странами Европы,а "Северный поток-2" показал,что плевать-то Германия хотела на ЕС,если на кону явная для неё экономическая выгода! А в последнее время - ещё больше,САМИ США настолько Германией напуганы,что уже Украине и "бухтеть" в сторону невыгодного ей проекта запрещают! Не мифические датчики военного назначения и тому подобная ерунда для США и их "шестёрок" опасны,а САМ ФАКТ проведения СТРАТЕГИЧЕСКОГО продукта из России в Германию!!!
Влад и мир
Есть неопровержимые доказательства ( у укродебилов), что потоп в Германии произошел из-за того, что по приказу Путина, по уже готовой нитке СПР-2, был пущен под давлением поток воды, который и затопил немцев. И еще, диаметр трубы СП-2 точно подогнали под диаметр ракеты "Калибр". Для чего это сделано, догадайтесь сами.))))
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Диверсанты в пневмо капсуле , да там уже давно по не существующей третьей нитке новичок гоняют и наркоту
Влад и мир
До чего дошёл прогресс!
alik3456
В случае чего - можно пустить ИПРИТ.
карюкалов вячеслав
Ну так...
Борис Осипов
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Россия использует „Северный поток-2“ для установки подводного оборудования для перехвата в военных целях… Технически это несложно». Да уж. Танки будут прогонять по трубам...Чего здесь непонятного? Каких ещё умтсвенных изысков можно ждать от "заднеприводных". И они ещё удивлены отчего природа бунтует против вырождающегося человечества? Никаких и ни у кого нервов и терпения не хватит.

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