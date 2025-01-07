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Фредериксен заявила, что будущее Гренландии определят жители острова

Гренландия — территория, принадлежащая гренландцам, и она не может быть продана. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире телеканала TV 2, отвечая на призывы избранного президента США Дональда Трампа передать остров под контроль Соединенных Штатов.

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