Forța Fermierilor выступает против законопроекта, предложенного правительством

Ассоциация Forța Fermierilor в своем пресс-релизе заявляет, что не согласна «категорически и концептуально» с проектом закона об организации и функционировании сельскохозяйственных палат, который сегодня планирует принять правительство по настоянию министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.
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