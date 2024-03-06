Forța Fermierilor выступает против законопроекта, предложенного правительством

Ассоциация Forța Fermierilor в своем пресс-релизе заявляет, что не согласна «категорически и концептуально» с проектом закона об организации и функционировании сельскохозяйственных палат, который сегодня планирует принять правительство по настоянию министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.