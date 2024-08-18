Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Она на пенсии пусть сидит дома а не в думеЭкс-фигуристка Ро...
  • Валерий Путря
    500 ?? Всего-то??? Мало !!! Эта страна обокрала столько народов мира, что в качестве бумеранга должна получать по 500...Около 500 мигрант...
  • Ed Red
    Пока никакой глупости не замечено - только Алаутдинов смог остановить наступление, остальные нет, никаких откатов наз...Офицер ВС США Дэв...

Алаудинов: на Курском направлении уничтожено много солдат ВСУ

Алаудинов: на Курском направлении уничтожено много солдат ВСУ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на Курском направлении уничтожено большое количество солдат ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх