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Эрдогану предрекли третий президентский срок

Эрдогану предрекли третий президентский срок

Турецкая правящая Партия справедливости и развития Ak Parti рассматривает вариант с выдвижением в президенты действующего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок.

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