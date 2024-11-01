Автотуризм требует от дорог загогулинок. Грузовые маршруты в России не совпадают с туристическими

Только до 50% российских заповедников можно добраться на авто. К такому выводу пришли аналитики бюро территориального развития ATLAS, проанализировав автомобильную доступность федеральных ООПТ (особо охраняемых природных территорий).
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