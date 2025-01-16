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Политика как она есть

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В США предложили спускать крупные солнечные панели на воду

В США предложили спускать крупные солнечные панели на воду

Новое исследование Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) США предполагает, что плавающие солнечные панели на федеральных водохранилищах могут внести значительный вклад в производство солнечной энергии в стране.

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