В США предложили спускать крупные солнечные панели на воду

Новое исследование Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) США предполагает, что плавающие солнечные панели на федеральных водохранилищах могут внести значительный вклад в производство солнечной энергии в стране.
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