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Калужские новости

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Отопительный сезон начался, а в калужской гимназии №19 в классах 16 градусов

Отопительный сезон начался, а в калужской гимназии №19 в классах 16 градусов

В классе калужской гимназии №19 температура утром составила всего 16 градусов, хотя отопление в социальных учреждениях региона должны были включить еще 24 сентября.

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