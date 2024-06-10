Ани Лорак в честь дня рождения дочери показала их совместное фото

Дочери певицы Ани Лорак исполнилось тринадцать лет, которая растет ее точной копией. Знаменитая украинская певица Ани Лорак отметила день рождения своей дочери, которая родилась в ее браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
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