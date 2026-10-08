When Did Obesity Become A Drug Deficiency? Authored by Joseph Varon via The Brownstone Institute, Look at almost any photograph of an American crowd taken 60 years ago.
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