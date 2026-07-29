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Вайсфельд о СКА: «В том году они сыграли ниже своих возможностей. У меня вызывало удивление комплектование команды. У них есть все возможности, чтобы войти в топ-3 Запада»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления СКА в сезоне-2026/27.

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