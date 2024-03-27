Самокатчики открывают сезон. По новым правилам

Сервисы аренды электросамокатов открыли новый сезон в Москве и ПодмосковьеРоссийские сервисы аренды электросамокатов Whoosh, «Яндекс Go» и «Юрент» анонсировали начало нового летнего сезона в Москве и Московской области.
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