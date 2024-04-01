Москвичам объяснили, где искать невостребованные документы по кадастровому учету объекта

Невостребованными считаются документы, подготовленные по результатам оказания государственных услуг по кадастровому учету объекта недвижимости и (или) регистрации прав на него, которые своевременно не получил заявитель.
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