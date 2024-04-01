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Москвичам объяснили, где искать невостребованные документы по кадастровому учету объекта

Москвичам объяснили, где искать невостребованные документы по кадастровому учету объекта

Невостребованными считаются документы, подготовленные по результатам оказания государственных услуг по кадастровому учету объекта недвижимости и (или) регистрации прав на него, которые своевременно не получил заявитель.

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