Минюст пресек махинации Левы* Би-2 с двойным гражданством

Сотрудники Минюста пресекли многочисленные махинации Левы* из музыкальной группы «Би-2», настоящее имя которого Егор Бортник* — он использовал второе имя для ведения бизнеса в РФ, а также для спонсирования ВСУ.
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