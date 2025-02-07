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Петербургский дневник

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Психотерапевт Крашкина объяснила, как «перезагрузить» свой понедельник

Психотерапевт Крашкина объяснила, как «перезагрузить» свой понедельник

Начало рабочей недели не повод для стресса Понедельник можно превратить из «тяжелого дня» в возможность для нового старта, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

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