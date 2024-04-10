Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Феминистке Маршен...
  • Е Пронина
    и молодцы,только так)Путину поучиться у него надо))Турция отменила б...
  • Natalia Ivanova
    Ну вот и салтыков всплыл. Спасибо СВО. Всё дерьмо всплывает - собирай и закапывай.Певец Салтыков за...

МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф банка» в App Store

В App Store появились фейковые приложения ВТБ и "Тинькофф банка", которые воруют личные данные граждан, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх