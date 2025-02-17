Трамп о России: У них мощная военная машина, они победили Гитлера и Наполеона Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался по вопросу возможного прекращения украинского вооружённого конфликта.
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Трамп о России: У них мощная военная машина, они победили Гитлера и Наполеона Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался по вопросу возможного прекращения украинского вооружённого конфликта.
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