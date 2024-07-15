Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу экс-председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко по делу о военных преступлениях.
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