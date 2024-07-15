RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Да ладно рисоваться. Ставь уже памятники всему семейству, хрен с ними с социальными объектами.Кадыров попросил ...
  • Evgeni Velesik
    И наверное большая часть?Омбудсмен Украины...
  • лина любимцева
    КРАСТЬ НЕ НУЖНО, то и арестовывать не будут...Защита ректора БФ...

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу экс-председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко по делу о военных преступлениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх