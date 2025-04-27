ИИ-браузер Perplexity составит конкуренцию Google и определит будущее ассистентов

Генеральный директор компании Perplexity Аравинд Шринивас решил бросить вызов таким технологическим гигантам, как Google, готовя новый веб-браузер на базе искусственного интеллекта под названием Comet, который должен появиться в следующем месяце.
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