Политика как он...
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Политика как она есть

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ИИ-браузер Perplexity составит конкуренцию Google и определит будущее ассистентов

ИИ-браузер Perplexity составит конкуренцию Google и определит будущее ассистентов

Генеральный директор компании Perplexity Аравинд Шринивас решил бросить вызов таким технологическим гигантам, как Google, готовя новый веб-браузер на базе искусственного интеллекта под названием Comet, который должен появиться в следующем месяце.

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