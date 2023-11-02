Московская аренда: дороже и дефицитнее, но можно с детьми, животными и вскладчину

На фоне дорожающей ипотеки арендный рынок Москвы продолжает накачивать мускулы. За три квартала ставки по медиане в среднем выросли более чем на 40%, а самых дешевых квартир уже в пять раз меньше, чем желающих их снять.
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