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Президент OCTAGON назвал самый дорогостоящий турнир лиги

Президент OCTAGON Нураддин Садыков назвал самый дорогостоящий турнир лиги:  «Самый дорогой турнир был совместный турнир с лигой BRAVE в прошлом году.

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