Запуск линейного ускорителя ЦКП СКИФ состоится до конца 2024 года

Глава региона напомнил, что изначально в дизайн-проекте СКИФ предполагалась достаточно серьёзная локализация, более 70% оборудования и технологических решений – отечественные: «Но некоторые элементы, в частности, некоторые исследовательские станции первой очереди хотели построить на иностранных решениях для того, чтобы сэкономить время.
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