«Буде-Глимт», «ПСЖ», «Арсенал», «Бавария», «Фламенго» номинированы на приз лучшему клубу года по версии France Football

Стали известны претенденты на приз лучшему клубу года по версии France Football. На награду претендуют 5 команд: « Арсенал » ( Англия ), « Бавария » ( Германия ), «Буде-Глимт» (Норвегия), « Фламенго » (Бразилия) и «ПСЖ» (Франция).
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